Тамбов, 4 ноября 2019, 14:00 — REGNUM В Тамбове День народного единства вышли отмечать на площадь Музыки 22 тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Сегодня, 4 ноября, День единства отмечают во всех муниципалитетах Тамбовской области. В областном центре праздник начался с торжественного митинга.
Он подчеркнул, что в этот день чувствуется «особая ответственность за наш край».
После торжественной части мероприятия тамбовчане и гости областного центра смогли посетить гастрономические площадки народов, которые живут в регионе. В частности, здесь были представлены блюда русской, украинской, белорусской, татарской и узбекской кухни. В «полевой кухне» предлагали горячий чай, выпечку и гречневую кашу.
На площади Музыки все желающие также смогли посетить фотозоны и интерактивные уголки, подготовленные молодёжными организациями, а также принять участие в спортивных состязаниях и конкурсах.
Большой интерес вызвал специально установленный стенд с силуэтом России, где любой желающий мог написать свой ответ на вопрос: «Почему мы едины?».