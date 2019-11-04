Омск, , 13:57 — REGNUM Праздничная акция «Это Родина моя!», посвященная Дню народного единства, прошла 4 ноября в Омске на площади у Концертного зала. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

День народного единства в Омске Omskportal.ru

На выставке традиционной одежды этнокультурных групп русского населения Сибири губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина примерили одежду сибирских крестьян.

По словам Буркова, День народного единства — день победы над внутренней враждой и распрями.

«Россия — явление уникальное. На земле нет другого народа, который в культурном и языковом планах был бы настолько многообразен и в то же время настолько един, как россияне», — подчеркнул губернатор.

Добавим, в Омской области проживают представители более 120 национальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, День народного единства отмечается в России с 2005 года.

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