Астрахань, , 13:50 — REGNUM В Астраханской области социальные учреждения присоединились к празднованию Дня народного единства. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областного правительства, на территории всего региона приходят мероприятия, приуроченные к торжественной дате.

В детском областном реабилитационном центре состоялся концерт с участием младших воспитанников центра и волонтёров из астраханской музыкальной школы № 1. Там же открылась выставка художественных работ. В центре «Русь» прошла акция «Дружба народов», мастер-класс по рукоделию и концерт.

В Наримановском районе прошёл развлекательно-познавательный час «Единая Россия — единая семья». В комплексном центре соцобслуживания населения Красноярского района в рамках родительского клуба «Я и мой ребёнок» провели мероприятие «В единстве семьи — сила России». В «Школе третьего возраста» енотаевского комплексного центра социального обслуживания населения организовали виртуальное путешествие по стране. В центре социального обслуживания Икрянинского района состоялся концерт «Мы вместе, мы едины» и танцевальный флешмоб пенсионеров.