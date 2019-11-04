Москва, , 13:47 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который расположен в центре столицы. Церемония состоялась в День народного единства.

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому Kremlin.ru

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, глава координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, архиепископ Евангелической-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Корнилий, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский и другие.

Также в церемонии приняли участие члены Совета при президенте по межнациональным отношениям, участники молодежных организаций и учащиеся школ.