Казань, , 13:16 — REGNUM В Татарии в День народного единства традиционно состоялся крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери — от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Шествие завершилось молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери.

Крестный ход в Казани Пресс-служба администрации Казани

К православным обратился митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Он напомнил, что чудотворный образ нашла юная девушка в 1579 году после страшного пожара, который уничтожил почти всю Казань. В дальнейшем образ не раз помогал в сложные времени и являл чудеса. Он призвал жителей Казани всегда сохранять веру, сообщает «Татар-информ».

Межнациональный и межрелигиозный мир и согласие являются прочным фундаментом всех достижений Татарии, отметил глава республики Рустам Минниханов, поздравляя с Днем народного единства.

«В наших силах сохранить это проверенное временем единство, не позволить кому-либо внести в нашу жизнь зерна недоверия и розни. В этот праздничный день от всей души желаю вам мира, добра и благополучия, новых свершений во имя процветания нашей великой Родины», — сказал глава республики.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в городе в мире и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий, празднование дня прославления Казанской иконы Божией Матери традиционно наполнено особым содержанием и неизменно проходит в атмосфере взаимоуважения и благожелательности.

«В этот светлый день желаю вам и вашим близким счастья, добра и благополучия», — заключил Метшин.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Татарии будут отдыхать не только 4 ноября, но и 6 ноября, когда будет отмечаться День конституции республики. А 5 ноября рабочий день в регионе сокращается на один час.