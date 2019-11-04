Белгород, , 12:55 — REGNUM Ко Дню народного единства в Белгороде решили объединить интернет порталы «Народная экспертиза» и «Активный горожанин». Проекты — один городской, другой региональный — принимали жалобы и предложения от жителей области. Теперь общение граждан с властями будет проходить на единой площадке «Народной экспертизы», где уже зарегистрировано более 62 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Специальная программа, посвящённая объединению порталов «Народная экспертиза» и «Активный горожанин», начнётся в 16:00. Самых активных пользователей интернет-площадок наградят благодарственными письмами и призами. Их также пригласят нажать символическую красную кнопку и тем самым запустить процесс объединения ресурсов. После начнётся розыгрыш призов среди горожан, уточнили в мэрии Белгорода.

Проект «Народная экспертиза» инициирован в 2012 году департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области. Также доступно мобильное приложение.