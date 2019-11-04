Глазов, Удмуртия, , 12:45 — REGNUM Год столетия Удмуртии стартует в День народного единства в Глазове. Зрителями гражданско-патриотического шоу «Удмуртия объединяет!» станут около 2,5 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Торжественная церемония открытия года государственности республики состоится в ледовом дворце «Глазов Арена». В ней примут участие делегации всех районов региона, почетные граждане, члены национально-культурных и других общественных объединений.

На центральной площади города состоится ярмарка северных районов Удмуртии. Гости смогут приобрести изделия декоративно-прикладного творчества, чаи, мед, табани и перепечи. Там же для всех желающих будут организовываться экскурсии по городским туристическим маршрутам. На сцене выступят творческие коллективы республики в рамках концертной программы «Чошен асьмэос — кужмогес!» (В единстве народа — великая сила!).

В настоящее время в Глазове с рабочей поездкой находится глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, к юбилею государственности Удмуртии запланированы различные мероприятия.

«Наша с вами задача при этом сделать так, чтобы каждый житель понимал, какие изменения будут происходить в республике, городе, районе, конкретном населенном пункте», — сказал он на встрече с представителями республиканских СМИ.

В Ижевске в эти минуты проходит награждение участников фотоконкурса «Моя Удмуртия — 2019». Участники соревновались в нескольких номинациях: «Удмуртия заряжает», «Калашников 100», «Сделано в Удмуртии», «Удмуртия в лицах», «Удмуртия 360», «Открывая Удмуртию» и «Гурт Улон» (жизнь деревни — с удмуртского).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Удмуртии в очередной раз состоялась Всероссийская акция «Большой этнографический диктант», инициатором проекта является республика. В задании диктанта по-прежнему 30 вопросов. 20 из них федеральные, а 10 — о родном регионе. По словам премьер-министра республики Ярослава Семенова, четыре года назад по всей стране было открыто 800 площадок для написания диктанта. В этом году их было уже 5,8 тыс., площадки были открыты в Австрации, Китае, США и других странах мира.