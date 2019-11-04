Москва, , 12:31 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал поздравление с Днём народного единства. Запись опубликована 4 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Поздравляю всех россиян с Днем народного единства!» — написал мэр.

Он напомнил об историческом событии, вошедшем в основу праздника — освобождении в 1612 году Москвы от польских интервентов народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.

«Сила нашего народа, его стойкость и самоотверженность много раз проявлялась в критические моменты истории. Любовь и уважение к России — залог нашей силы и непобедимости. С праздником, друзья!» — поздравил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, на площадках в Москве организованы музыкальные и театральные выступления.