Севастополь, 4 ноября 2019, 12:37 — REGNUM Для Севастополя День народного единства имеет особое значение, ведь именно единство, патриотизм и осознание роли города-героя в судьбе России позволили севастопольцам сделать в 2014 году исторический выбор своего будущего. Об этом 4 октября заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время своего обращения к горожанам.
По его словам, только в единстве можно преодолеть жизненные невзгоды и решить самые сложные задачи.
Как сообщало ИА REGNUM, в городах Крыма 4 ноября проходят многочисленные праздничные ярмарки, фестивали и концерты, приуроченные ко Дню народного единства.
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