Севастополь, , 12:37 — REGNUM Для Севастополя День народного единства имеет особое значение, ведь именно единство, патриотизм и осознание роли города-героя в судьбе России позволили севастопольцам сделать в 2014 году исторический выбор своего будущего. Об этом 4 октября заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время своего обращения к горожанам.

«Сегодня нам также важна сплоченность ради общей цели. Могущество державы во многом зависит от стремления каждого жителя региона к развитию. В этот день каждый из нас чувствует гордость за свою страну. За то, что у нас в мире и согласии живут представители самых разных народностей, культур, религий», — отметил Развожаев.

По его словам, только в единстве можно преодолеть жизненные невзгоды и решить самые сложные задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Крыма 4 ноября проходят многочисленные праздничные ярмарки, фестивали и концерты, приуроченные ко Дню народного единства.

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