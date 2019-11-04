Аша, Челябинская область, , 12:24 — REGNUM В челябинской Аше местные жители заметили медведя на одной из основных улиц. Об этом пишут СМИ.

Портал 74.ru сообщает, что животное гуляло в частном секторе на улице Льва Толстого. Его засняли на видеокамеры некоторые очевидцы, но приблизиться никто не решился.

Охотники в свою очередь отмечают: медведь молодой. Агресси он не проявлял, наоборот, избегал людей. Возможно, залёг в берлогу, но его спугнули и он был вынужден поменять место зимней спячки. К настоящему времени лесной гость покинул окрестности Аши.