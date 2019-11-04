Севастополь, , 12:33 — REGNUM В Севастополе праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства начались с акции «Ночь искусств» с 3 на 4 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации организаторов акции, в ней приняли участие театр имени Луначарского, Севастопольский центр культуры и искусства, Дом культуры рыбаков, театр юного зрителя, музей имени Крошицкого, кинотеатры и дворцы культуры.

4 ноября в городе состоялось возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов на площади Нахимова.

«Там же с утра были представлены творческие работы национально-культурных обществ города и открылись детские развлекательные площадки и мастер-классы, которые завершатся большим праздничным концертом», — сообщили в пресс-службе правительства города.

Также на Приморском бульваре и в парке Победы проходят концерты военных оркестров. А в Севастопольском центре культуры и искусств бесплатный симфонический концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму также проходят многочисленные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.

Читайте ранее в этом сюжете: Крым отмечает День народного единства ярмарками и фестивалями