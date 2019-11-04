Симферополь, , 12:23 — REGNUM Для крымчан День народного единства имеет особое значение, потому что полуостров смог воссоединиться со своей родиной пять лет назад благодаря единству граждан России. Об этом на своей странице в Facebook 4 ноября написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

День народного единства в Крыму Glava.rk.gov.ru

«Для нас, крымчан, сегодняшний праздник имеет особое значение. Крымская мечта стала реальностью благодаря народному единству, которое выражено в историческом решении нашего президента Владимира Владимировича Путина о воссоединении Крыма с Россией», — отметил глава РК.

По его мнению, народное единство на основе общих целей и ценностей — залог процветания России, залог успешного развития Крыма.

«Сегодня это единство помогает нам строить и развивать нашу республику. Его современными символами являются и мегапроекты, такие как Крымский мост, новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь, новые электростанции, трасса «Таврида», и сотни более скромных по масштабам, но не менее нужных и востребованных объектов экономики, здравоохранения, образования, социальной сферы», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Крыма 4 ноября проходят многочисленные праздничные ярмарки, фестивали и концерты, приуроченные ко Дню народного единства. Читайте также: Крым отмечает День народного единства ярмарками и фестивалями