Симферополь, , 12:20 — REGNUM В городах Крыма проходят праздничные ярмарки, фестивали и концерты, приуроченные ко Дню народного единства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

День народного единства в Крыму Rk.gov.ru

«В Симферополе в Детском парке работают развлекательные и игровые программы. В парке имени Гагарина в 12:00 начнут работу несколько тематических площадок для детей. А в сквере имени Тренёва откроется ярмарка народных ремесел», — сообщили в администрации крымской столицы.

На центральной площади Симферополя состоится фестиваль национальной кухни народов России, стартует автопробег по центральным улицам крымской столицы и выступления спортсменов и творческих коллективов города. Вечером жителей города ожидает праздничный концерт и салют.

По данным правительства РК, в других городах полуострова проходят аналогичные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября Россия отмечает День народного единства — праздник, учреждённый в 2005 году в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году.

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