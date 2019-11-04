Симферополь, 4 ноября 2019, 12:20 — REGNUM В городах Крыма проходят праздничные ярмарки, фестивали и концерты, приуроченные ко Дню народного единства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На центральной площади Симферополя состоится фестиваль национальной кухни народов России, стартует автопробег по центральным улицам крымской столицы и выступления спортсменов и творческих коллективов города. Вечером жителей города ожидает праздничный концерт и салют.
По данным правительства РК, в других городах полуострова проходят аналогичные мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября Россия отмечает День народного единства — праздник, учреждённый в 2005 году в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году.
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