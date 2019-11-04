Чебоксары, , 11:40 — REGNUM Мероприятия, приуроченные к Дню народного единства в Чувашии, стартовали 1 ноября. Всего на территории республики в праздничные дни проходит более 500 событий во всех муниципалитетах республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основные мероприятия 4 ноября проходят в столице региона — Чебоксарах. С учётом того, что 4 ноября ещё и День Казанской иконы Божьей Матери, в столице Чувашии проходит крёстный ход и молебен под открытым небом. Ключевым мероприятием празднования станет митинг-концерт и республиканский фестиваль национальных культур «Единая семья народов России». Власти республики подчеркивают, что в республике сохраняются межнациональный «мир и согласие», «сплоченность и единение всех народов и национальностей».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Чувашия присоединилась к «Большому этнографическому диктанту», который писали на 50 площадках во всех муниципалитетах. С 2 по 4 ноября прошли мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

В связи с проведением шествия 4 ноября в центре Чебоксар ограничено движение транспорта с 10:30 до 12:30.

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