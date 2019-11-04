Тверь, , 11:40 — REGNUM Более 20 мероприятий проходит в Твери в День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Жителей региона с праздником поздравил губернатор Игорь Руденя.

«В этом году исполнилось 410 лет сражениям, которые проходили под стенами городов Торопец, Торжок, Тверь и Калязин. Именно здесь были одержаны первые победы», — напомнил глава региона в своём поздравлении.

Одним из самых масштабных мероприятий в рамках Дня народного единства в Твери стал V межрегиональный городской фестиваль исторической реконструкции «Страницы нашей истории: Преодолевая смуту», который открылся на берегу реки Тверца.

На фестивале организована работа двух интерактивных площадок — «Заволжский посад» и «Лагерь войск Лжедмитрия II», гости праздника смогут побывать в рекрутском депо и на стрельбище, увидеть выставку артиллерии и вооружения. Также для частников праздника проводятся мастер-классы — все желающие попробовать себя в кузнечном деле, ткачестве, чеканке монет. Работает ярмарка, игровые зоны. Главным событием фестиваля станет реконструкция сражения войск Московского царства с войсками Лжедмитрия II.

Также в Твери в 12:00 на улице Трехсвятская состоится молодежная акция «В единстве сила», а в 14:00 на площадке Дворца культуры «Химволокно» пройдёт V Тверской фестиваль национальных культур «В единстве наций — сила народа».