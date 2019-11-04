Челябинск, , 11:23 — REGNUM В Челябинске на пешеходной Кировке начался митинг-концерт ко Дню народного единства. Открыли его поздравлениями с праздником первый вице-губернатор Ирина Гехт и спикер Заксобрания Владимир Мякуш, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мякуш отметил, что граждане России ещё не ощутили до конца всей значимости этого праздника. Он подчеркнул, что только в единстве можно пережить нынешние трудности.

А Ирина Гехт напомнила, что 4 ноября отмечается ещё и день Казанской иконы Божией матери. «Духовной покровительницы России», — подчеркнула Гехт.

Сейчас перед собравшимися выступают творческие коллективы. Их сменяют выступления первых лиц города и региона.

Несмотря на минусовую температуру воздуха, на праздник пришли сотни людей. Народные гулянья продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, День народного единства отмечается 4 ноября. Он приурочен к освобождению Москвы вторым народным ополчением Минина и Пожарского.