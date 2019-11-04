Москва, , 11:18 — REGNUM В Москве в День народного единства организована музыкально-театральная программа на фестивальных площадках в центре города, сообщили ИА REGNUM в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На Манежной площади каждые два часа начинается интерактивный спектакль-путешествие по округам страны.

«Гостей ждут игры, шуточные состязания, и, конечно же, яркие и самобытные народные песни и танцы», — рассказали организаторы.

На площади Революции посетителей площадки познакомят с бытом и традициями терских казаков. Вечером выступят музыкальные коллективы «Любо-Мило», «Люди Вольные», CoffeeTimeBand и DaVinci. Группы «Щавель», Monkey Folk, Russian Acappella Band и Arriva выступят на площади Славы.

В Музыкальной программе площадки на Профсоюзной улице народные песни коллектива «Сударушка», выступление танцоров студии «Брейкданс», а также песни Родиона Газманова.

Сказки в исполнении артистов театров можно будет увидеть на Матвеевской улице. Там же выступит исполнительница SHENA?. Сказки и народные песни подготовили на площадке, расположенной на бульваре Дмитрия Донского.