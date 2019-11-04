Иркутск, , 11:13 — REGNUM В Иркутской области главным событием Дня народного единства стал праздничный концерт «Семейный фестиваль», на котором побывало 1200 человек. Подробности об этом мероприятии, которое организовали во дворце спорта «Труд», сообщает пресс-служба иркутского губернатора.

Самым зрелищным на семейном фестивале стала выставка, на которой были представлены изделия в духе национальных традиций каждой из народностей, населяющих Приангарье. Возле каждой из 20 экспозиций губернатор Сергей Левченко фотографировался совместно с представителями национально-культурных центров. При этом в съемках присутствовал хештег #мывместе. Таким образом глава Приангарья поддержал всероссийскую акцию, направленную на развитие народных промыслов и ремесел, а также на вовлечение граждан России в дело сохранения традиционной культуры и уникальных производств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, День народного единства Россия отмечает ежегодно 4 октября с 2005 года. Этот учреждён в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

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