Чита, , 10:56 — REGNUM По случаю Дня народного единства, отмечаемого сегодня, 4 октября, в Забайкальском крае приводят данные последней переписи населения, согласно которым самыми многочисленными в регионе являются шесть национальностей. Это: русские, буряты, татары, киргизы, армяне и азербайджанцы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, представители этих народностей приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных в Чите и других городах Забайкалья. Напомним, насыщенная программа празднования Дня народного единства также запланирована в муниципальных районах. В течение всего дня в регионе проходят концерты, торжественные линейки, уроки патриотизма, этнографические фестивали, конкурсы, выставки, викторины.

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