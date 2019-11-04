Чита, , 10:40 — REGNUM На главной площади Читы, несмотря на сильный ветер, порывы которого, если верить синоптикам, достигают 27 метров в секунду, собрались около трёх с половиной тысяч участников торжественных мероприятий, организованных по случаю Дня народного единства.

Александр Осипов 75.ru

«Праздник показывает нам, что, когда мы теряли единство, становились разобщенными, это оборачивалось ухудшением жизни людей, дезорганизацией в государстве и нашествием врагов. Поэтому важно быть едиными. Уверен, вместе мы сумеем сделать так, чтобы наш край и страна жили лучше, чтобы каждый житель стал счастливее и с уверенностью смотрел в завтрашний день», — отметил в своём поздравлении губернатор Забайкалья Александр Осипов.

По случаю праздника в Чите организовали этногастрономические площадки, где можно было отведать блюда кухонь народов, проживающих в Забайкальском крае. Здесь же были организованы национальные игры, в которых смогли поучаствовать, все, кто пришел в этот день на центральную площадь. После митинга на центральной площади состоялся флешмоб с караваем и угощением всех желающих, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 ноября, Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в 2005 году в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.