Москва, , 10:23 — REGNUM В Москве 5 ноября может быть установлен абсолютный температурный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным Гидрометцентра во вторник, 5 ноября, воздух в Москве прогреется до 12−14 градусов тепла.

Таких показателей для 5 ноября в столице не было за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Прежний максимум для 5 ноября в Москве был зафиксирован в 1922 и 2013 годах. Тогда воздух в столице прогревался до 10,3 градусов.

Сейчас в Центральную Россию поступает теплый воздух с Балканского полуострова, что и формирует аномальную для ноября теплую погоду.