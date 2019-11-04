Барнаул, , 10:01 — REGNUM Любопытную демографическую статистику обнародовали в Алтайском крае, она свидетельствует об ощутимом дефиците молодого поколения: на каждые 100 бабушек и дедушек в регионе приходится 82 внука, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Специалисты Алтайкрайстата подсчитали, что на 1 января 2019 года 28% из более 2,3 млн жителей региона являются гражданами старше трудоспособного возраста. При этом детей в возрасте до девяти лет насчитывается немногим более 289 тыс. человек, подростков 10−19 лет — порядка 245,6 тыс. человек.

«Пожилых россиян сейчас сравнительно много, так как это представители многочисленного поколения родившихся в конце 1940-х — 1950-х годов», — пояснила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова. По её словам, сейчас средний возраст матери при рождении ребенка составляет 28,3 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, все регионы Сибирского федерального округа с января по июль 2019 года продемонстрировали снижение показателей рождаемости. Самый высокий коэффициент (19 человек на 100 тысяч населения) показала Тува, а самый маленький — Кемеровская область (9,1 человек на 100 тысяч населения) и Алтайский край (9,3 на 100 тысяч населения).

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