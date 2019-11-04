Томск, 4 ноября 2019, 09:19 — REGNUM Первые лица Томской области и Томска поздравили жителей региона с Днём народного единства.
«Мы гордимся нашей славной историей и той ролью, которую вот уже пятый век играет в ней томская земля. Низко кланяемся старшему поколению и в лучших традициях воспитываем молодое», — говорится в поздравлении губернатора Томской области Сергея Жвачкина и председателя Законодательной думы региона Оксаны Козловской.
Они пожелали жителям Томской области крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, мира и добра.
Поздравили томичей и представители городской власти — мэр Томска Иван Кляйн и председатель гордумы Сергей Панов:
«В этот наполненный глубоким смыслом, светлый день желаем вам, уважаемые томичи, мира и добра, успехов в труде на благо любимого города и страны».
Как сообщало ИА REGNUM, в России 4 ноября отмечается День народного единства. Этот праздник утверждён Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 201.
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