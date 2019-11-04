Москва, , 08:58 — REGNUM Православные христиане сегодня, 4 ноября, отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. Данная икона является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

По преданию, в 1579 году после сильного пожара в Казани девочка матрона увидела во сне Божью Матерь, которая указала ей, где находится икона. На месте одного из сгоревших домов откопали образ Девы Марии, который был совершенно не тронут огнем.

На этом месте был построен Богородицкий девичий монастырь.

Считается, что чудотворная икона несколько раз спасала Россию во время войн и бедствий.

4 ноября 1612 года во время многодневной битвы за Москву войска второго народного ополчения, собранные Кузьмой Мининым и князем Пожарским, неся перед собой икону Казанской Божьей Матери, выбили польских интервентов из Китай-города. Поляки заперлись в Кремле и через несколько дней сдались. Это положило конец Смутному времени.

В 1709 году царь Петр I молился перед Казанской иконой божьей матери о даровании победы накануне Полтавской битвы.