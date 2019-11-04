Барнаул, , 08:31 — REGNUM Губернатор Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем народного единства.

Концерт, посвященный государственному празднику — Дню народного единства. Барнаул Altairegion22.ru

Первые лица Алтайского края напомнили, что в декабре 2004 года были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и восстановлена историческая справедливость в отношении подвига народа в период Смутного времени.

«В истории Отечества было немало примеров, когда агрессорам и захватчикам противостояли народная сила и единство. В следующем году наша страна отметит 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Меняется время, уходят участники героических событий, но память народная должна жить вечно», — сказано в поздравительном обращении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.