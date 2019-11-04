Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:28 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле празднование Дня народного единства пройдёт у памятника народного единства, расположенного в деревне Усть-Утка. Он начнётся в 12:00 по местному времени (10:00 мск), сообщает пресс-служба мэрии.

День народного единства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Памятник был открыт в 2006 году. Выбор этого места не случаен. Именно отсюда в 1612 году по реке Чусовой уральцы отплывали, чтобы влиться в ополчение Минина и Пожарского.

Как сообщало ИА REGNUM, День народного единства впервые отмечался в России 4 ноября 2005 года. Ранее красным днём календаря было 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции, а позднее — День «примирения и согласия».

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