Курган, 4 ноября 2019, 08:12 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков ко Дню народного единства воодушевил земляков настроем на работу на благо Зауралья. Старшие должны показывать пример младшим, считает глава региона, «ведь подобное всегда воспроизводит подобное», написал Шумков в своём аккаунте в социальных сетях.
И привёл пример со строительством школ и детских садов в Зауралье, «где-то в ручном режиме сопровождения тех, кто этим непосредственно должен заниматься, где то с полтычка».
При этом Вадим Шумков отметил, что любовь к родине — это общая работа на ее настоящее и будущее.