Курган, , 08:12 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков ко Дню народного единства воодушевил земляков настроем на работу на благо Зауралья. Старшие должны показывать пример младшим, считает глава региона, «ведь подобное всегда воспроизводит подобное», написал Шумков в своём аккаунте в социальных сетях.

И привёл пример со строительством школ и детских садов в Зауралье, «где-то в ручном режиме сопровождения тех, кто этим непосредственно должен заниматься, где то с полтычка».

«Обучая детей, взрослые должны показывать им пример не окружающего развала и собственной деградации, а созидания и улучшения. Без душещипательных и ничем не подкреплённых разговоров об огромной любви к родному Зауралью, без нескончаемой болтовни в стиле «все равно прорвёмся». Без бесконечных пересудов и критики того, что делают другие. Хватит болтать и словесно «прорываться», — призвал глава Зауралья земляков.

При этом Вадим Шумков отметил, что любовь к родине — это общая работа на ее настоящее и будущее.