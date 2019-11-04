Челябинск, , 08:11 — REGNUM Все дороги Челябинской области находятся в проезжем состоянии. Об этом сообщает региональный миндортранс.

В ночь на 3 на 4 ноября на дорогах региона наводили порядок 43 единицы техники. Среди них 24 коибинированных дорожных машины и 10 автогрейдеров.

Осадков не наблюдается. ДТП, вызванных состоянием дорог, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Челябинской области выпал обильный снег. Установился снежный покров. На очистку региональных дорог было брошено более 100 единиц техники.