Москва, , 07:53 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роспотребнадзор) дала рекомендации по выбору кондитерских изделий. Рекомендации были опубликованы сегодня, 4 ноября, на сайте ведомства.

Борис Кустодиев. Булочник (фрагмент). 1920

В Роспотребнадзоре напомнили, что покупать кондитерские изделия следует только в стационарных предприятиях торговли, где есть все необходимые условия для хранения этой продукции. Это в первую очередь проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, прилавки и витрины оборудованные холодильными установками.

При выборе кондитерских изделий лучше отдавать предпочтение тем продуктам, которые изготовлены на местной фабрике. Это связано с тем, что импортная продукция долго транспортируется и в связи с этим в ней используются консерванты, которые увеличивают срок годности.

Когда выбираются торты, следует обращать внимание на его состав. Если в составе торта указан меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы — то это значит, что натуральные компоненты заменены на искусственные для увеличения срока хранения, а также создания привлекательного внешнего вида. Все эти ингредиенты отрицательно влияют на человеческий организм.

Что касается мучных изделий, то если они слишком хрупкие и рассыпаются при первой же возможности, то их не следует приобретать.

В любом случае этикетку перед покупкой нужно всегда читать внимательно. На ней должна быть указана дата изготовления и срок годности. Следует обращать внимание на температурный режим хранения и уровень влажности и оценить — соблюдается ли он в магазине.

Обычно торты хранятся при температуре от +2 до +6 градусов. Сроки хранения разных тортов отличаются.