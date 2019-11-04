Москва, , 07:18 — REGNUM Проходивший 3 ноября в театре имени Вахтангова спектакль «Последние луны» пришлось прервать из-за ухудшения самочувствия принимавшего участие в действии актера Василия Ланового. Об этом сообщила пользователь Instagram под ником taniasmile23.

«Во втором действии стало плохо», — сообщила девушка, пожелав актеру здоровья и возвращения на сцену.

Пользователь demidova3294 также подтверждает эту информацию: «Первая часть (спектакля) была потрясающей, вторую, увы, не пришлось оценить».

Официальной информации о состоянии здоровья актера пока не публикуется.