Тюмень, , 07:17 — REGNUM В Тюмени День народного единства начнут праздновать на Цветном бульваре с 12:00 по местному времени. Здесь состоится большой праздничный концерт «Россия объединяет», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры администрации города Тюмени.

Помимо выступлений ведущих артистов и творческих коллективов областной столицы, на бульваре запланировано массовое исполнение государственного гимна России.

Тут же пройдёт гастрономический фестиваль «Пир горой!», где тюменцев угостят продукцией местных товаропроизводителей. Запланированы тематические площадки, посвящённые мясу, яйцам, рыбе и кондитерским изделиям. Фестиваль «Пир горой!» продлится до 18:00 по местному времени.

В 12:00 в сквере Казачьи луга пройдут народные гуляния «Сила народа — в единстве народа!». Здесь выступят коллективы Центра русской культуры.

Кроме того, в Тюмени каждый дом культуры подготовил свои праздничные программы и концерты. К примеру, в доме культуры «Орфей» состоятся игры народов России. В Центре татарской культуры народный театр запланировал спектакли.

В центре «Этнос» с 15:00 состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, фотосессия «Как артист кино…», дефиле-импровизация «Искусство сближает народы».

Напомним, 4 ноября Тюменская область вместе со всей страной отмечает государственный праздник — День народного единства.

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