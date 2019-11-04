Владивосток, , 06:25 — REGNUM На Корабельной набережной Владивостока прошёл митинг-концерт, посвящённый празднованию Дня народного единства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мероприятие, собравшее жителей Владивостока, прошло у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

На центральной площади Владивостока начался фестиваль «Мы едины», в который включена обширная спортивная программа, праздничный концерт, творческие мероприятия, гастрономическая площадка и многое другое.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, поздравляя приморцев с Днём народного единства, напомнил, что наша сила — в сплоченности, которая испокон веков помогает расти и развиваться России. Сегодня в регионе проживают около 2 млн человек — представители 160 национальностей.

«Уважаемые соотечественники! В этот праздничный день желаю вам успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть мир и согласие царят в каждой семье. А единство и патриотизм всегда будут надежной опорой для россиян и основой успешного развития страны!», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, День народного единства на Сахалине был отмечен массовыми шествиями. На главной площади областного центра на всеобщее обозрение была выставлена икона Казанской Божьей матери.