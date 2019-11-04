Находка, Приморский край, , 05:41 — REGNUM Компания-судовладелец танкера «Залив Америка» выплатит семьям погибших при взрыве по 1 млн рублей и возьмёт на себя расходы по погребению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Кроме того, жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 тыс. руб и ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на 30 тыс. долларов на каждого члена экипажа судна. Страховые суммы будут выплачены семьям погибших через страховую компанию по завершении расследования, сказано на сайте компании «Наяда», являющейся владельцем танкера «Залив Америка».

Как сообщало ИА REGNUM, в акватории Находки, в районе мыса Астафьева при взрыве газо-воздушной смеси на танкере «Залив Америка» погибли двое моряков, ещё один пропал без вести. Его поиски продолжаются.