Южно-Сахалинск, , 04:51 — REGNUM Празднование Дня народного единства в столице островного региона Южно-Сахалинске началось с массового шествия, которое стартовало от Воскресенского собора. На главной площади областного центра на всеобщее обозрение была выставлена икона Казанской Божьей матери, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Праздничное шествие в Южно-Сахалинске Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

Тысячи человек в колонне прошли по городу, чтобы поклониться иконе. По историческим данным, именно этот образ помог русскому ополчению освободить страну от польских интервентов.

Для участников праздника был подготовлен большой концерт, в котором приняли участие местные творческие коллективы, фестиваль национальных кухонь. Также в День народного единства на 37 региональных площадках прошёл этнографический диктант. 39 детских садов области приняли участие в фестивале народов Сахалина среди дошкольников.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России отмечают День народного единства.