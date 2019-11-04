Якутск, , 04:11 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев накануне Дня народного единства присоединился к флешмобу Минпромторга России, посвящённому народным промыслам и национальным достояниям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Айсен Николаев опубликовал в своём Instagram фотографии национальных предметов, которыми он пользуется в быту.

«Эти вещи хранят тепло рук мастеров: якутский «вечный» календарь-оберег, изготовленный из дерева и кожи студентами якутского колледжа технологии и дизайна, уникальный якутский нож с рукояткой и ножнами из мамонтовой кости работы мастера Дмитрия Постникова и деревянная подставка под планшет с традиционным якутским орнаментом «Древо жизни» от мастера Гаврила Маркова, деревянные резные чорооны — традиционные кубки для питья кумыса», — написал глава республики.

https://www.instagram.com/p/B4XBe-ZIJPq/

Как сообщало ИА REGNUM, жители России масштабно отмечают День народного единства.