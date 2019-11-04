Вашингтон, 4 ноября 2019, 03:57 — REGNUM Роман с сотрудницей президента компании McDonald’s и члена совета директоров Стива Истербрука расценили как нарушение корпоративной этики и повод для отставки топ-менеджера. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Руководитель компании смещен с должности так как совет директоров посчитал, что он «продемонстрировал неспособность здраво мыслить» в связи с возникшими близкими отношениями.
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