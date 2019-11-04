Анадырь, , 03:47 — REGNUM Жители Чукотки присоединились к флешмобу Минпромторга и поучаствовали в более чем 50 различных праздничных мероприятиях, которые прошли в День народного единства в округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во всех районах Чукотки 4 ноября прошли разноформатные праздничные мероприятия: тематические выставки, викторины, концерты, спортивные состязания, театральные и игровые программы, квесты.

Жители Чукотки активно участвовали во флешмобе в социальных сетях. Нужно было сфотографироваться в национальном костюме, сделать снимок коллекции посуды, игрушек или других предметов, в которых присутствует душа и самобытность народных промыслов.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные регионы первыми начали отмечать День народного единства. В городах и населённых пунктах проходят концерты, выставки и спортивные состязания.