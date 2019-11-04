Сковородино, Амурская область, , 03:43 — REGNUM В городе Сковородино Амурской области состоялась военно-патриотическая игра «Амур — 2019», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Юные патриоты соревновались в строевой подготовке, силе, ловкости, выносливости. Выполняли нормативы ГТО, осуществляли разборку и сборку автомата на время и совершали марш-броски. Прошли ребята военизированную эстафету, в ходе которой юнармейцы преодолели различные препятствия, постреляли из пневматической винтовки и оказали первую медицинскую помощь условно раненым товарищам. Всего в мероприятии участвовало 15 команд юнармейских клубов.

Как сообщало ИА REGNUM, перспективы дальнейшего развития будут обсуждаться на слёте юнармейцев в Нижнем Новгороде.