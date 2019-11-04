Якутск, , 03:41 — REGNUM Председатель Государственного собрания Якутии Пётр Гоголев поздравил жителей республики с Днём народного единства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Этот праздник является символом сплоченности и единства народов, примером истинного патриотизма, гражданской ответственности каждого человека. Это урок мужества и высокой ответственности за судьбу своей Родины, который возвращает нас к событиям более чем четырехсотлетней давности и является данью памяти народным героям Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В 1612 году народное ополчение под их предводительством дало отпор вторгшимся польским войскам. Сегодня наша задача — сберечь бесценное наследие многих поколений, сохранить согласие в обществе и укрепить социально-экономический потенциал страны. Желаю всем добра, мира и благополучия! С праздником!», — обратился Пётр Гоголев к якутянам.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия отмечает 4 ноября День народного единства.