Магадан, Магаданская область, , 02:44 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов накануне Дня народного единства вручил государственные и региональные награды жителям области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Носов наградил орденом «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Юлию и Вадима Солдатенко, родителей, которые вырастили семерых детей.

За активную гражданскую позицию, многолетний добросовестный труд знак отличия «За заслуги перед Магаданской областью» вручили учителю математики школы села Верхний Сеймчан Светлане Мычко и заместителю мэра Магадана Юрию Казетову.

Благодарственное письмо от губернатора получили дворник городской управляющей компании «РЭУ-3» Зоя Егорова, сотрудники комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии Магадана Анна Евдокимова и Елена Монахова, специалист «Центра спортивной подготовки сборных команд Магаданской области» Ирина Селезнева.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России отмечается День народного единства.