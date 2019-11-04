Псков, 4 ноября 2019, 00:11 — REGNUM Псковский дом ремёсел сегодня, 4 ноября, проведёт конкурс национального костюма, посвящённый Дню народного единства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, конкурс пройдёт в следующих номинациях: «Национальный костюм», «Этнографический костюм», «Аксессуары и украшения», «Сценический костюм».
Также в Пскове пройдут концерты в Городском культурном центре и Доме офицеров.
На территории Псковской области, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, проживают представители 130 национальностей, при этом русские составляют 95% от общего числа проживающих.
В Великих Луках на площади Ленина состоится праздничный митинг «Мы — великая Россия! Мы — единая страна!», а также концерт, а у краеведческого музея состоятся показательные выступления представителей войск специального назначения.
Всего в регионе Дню народного единства посвятили около 300 различных мероприятий. Это концертные программы, вечера отдыха, познавательные и развлекательные программы для детей и взрослых, спортивные мероприятия, конкурсы.
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