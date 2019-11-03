Челябинск, , 20:08 — REGNUM В Челябинске 4 ноября запланировано провести более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Главным местом празднования станет пешеходная Кировка. В 13:00 по местному времени (11:00 мск) здесь соберутся представители проживающих на Южном Урале национальностей. Перед гостями и горожанами выступят лучшие танцевальные и вокальные коллективы. Также пройдёт танцевальный флешмоб.

Праздничный концерт будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОТВ. Параллельно запланированы интерактивные площадки, фотозоны, конкурсы, викторины, полевые кухни. Как сообщало ИА REGNUM, День народного единства отмечается в России с 2005 года. Он был учреждён в 2004 году.