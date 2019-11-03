Село Поддорье, Новгородская область, , 19:22 — REGNUM В Поддорском районе Новгородской области 6 ноября откроется мемориал «253 жизни и одна судьба» — на месте массового расстрела мирных жителей в 1942 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в штабе Новгородской поисковой экспедиции «Долина».

Мемориальную зону было решено создать на месте гибели и захоронения погибших 19 декабря 1942 года, когда карательный батальон «Шелонь» расстрелял на льду реки Полисть 253 жителя деревень Бычково и Починок. Сами деревни были сожжены дотла — после войны их не восстанавливали. Из всех жителей Бычково и Починок чудом выжили всего 20 человек.

На церемонию открытия мемориала приглашена живой свидетель расправы — Раиса Ивановна Веткина, которой 19 декабря 1942 года было всего шесть лет. Сегодня она проживает в соседней деревне Карабинец Поддорского района Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области продолжается полномасштабное исследование захоронения жертв нацистских палачей в Жестяной Горке Батецкого района, где в 1942−43 годах в ходе карательных операций были расстреляны до 4 тыс. человек. После завершения следственных действий в Жестяной Горке хотят установить мемориал в память обо всех погибших на войне жителях Новгородской области.

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