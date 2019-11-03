Белград, , 19:13 — REGNUM Привлечение самолета-танкера Ил-76 авиации МЧС России позволило ликвидировать очаги лесных пожаров в Сербии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве сообщили, что самолет ИЛ-76, привлеченный к тушению природных пожаров в высокогорных и недоступных районах Сербии, в воскресенье, 3 ноября, ликвидировал остатки мест возгорания. В течение дня был осуществлен один вылет, во время которого с высоты 1500−1800 метров было сброшено 42 тонны воды.

«В связи с ликвидацией ЧС, планируется, что российский самолет вернется в место дислокации в Москву завтра, 4 ноября», — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, самолет-танкер Ил-76 МЧС РФ, оснащённый специальными выливными устройствами, вылетел на тушение пожаров в сербский город Ниш 2 ноября.

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