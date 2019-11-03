Качканар, Свердловская область, , 18:10 — REGNUM В свердловском Качканаре начальник городского отдела полиции Денис Сизов подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом пишут местные СМИ.

Как пояснил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, сейчас руководитель отстранён от работы. Проводится проверка. Врио главы подразделения городского УМВД назначен замначальника Равиль Нуриев.

Как пишет Накануне.Ru, Сизов был назначен на пост в январе 2015 года. Также издание добавляет, что такой случай за последнее время не единичный. В октябре о подозрению в пьяной езде был остановлен врио главы отдела МВД по Туринскому району. На время проверки его отстранили от службы.