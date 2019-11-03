Москва, , 18:12 — REGNUM Средняя температура воздуха в октябре и сентябре на Северном полушарии стала самой высокой за историю наблюдений. Об этом 3 ноября сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Лето 2019 год. стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных метеонаблюдений на планете, т. е. с 1891 года. Такой же результат показал и сентябрь. Поддержал эту тенденцию и прошедший октябрь», — говорится в сообщении.

Так, по словам специалистов, температура воздуха в октябре оказалась на 0,1 градуса Цельсия выше аналогичных значений 2016 и 2018 годов.

Синоптики заключили, что если эта же тенденция потепления продолжится в ноябре и декабре, то 2019 год может стать самым теплым в истории.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики погодного центра «Фобос» предупредили об «аномальном субтропическом тепле», которое наступит в центральной России с 4 ноября.

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