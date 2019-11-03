Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM В Петербурге футбольные болельщики оказались под арестом после матча «Зенит» — ЦСКА, состоявшегося накануне, 2 ноября, на «Газпром-Арене» в северной столице. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Напомним, на перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу ЦСКА, однако во втором тайме хозяева сумели поразить ворота противника. Встреча завершилась с ничейным счетом 1:1.

Петроградский районный суд установил, что болельщик Данила Мушников зажигал файеры на стадионе, что запрещено. Суду Мушников пояснил, что «это было от радости, когда его команда сравняла счет». Теперь фанат не сможет посещать футбольные матчи в течение двух лет. Он также наказан 8 сутками административного ареста.

Еще один болельщик Александр Анисимов, как установил суд, поджег шарф. Суд счел, что этим он создал угрозу безопасности, жизни и здоровью — как себе, так и другим зрителям. Анисимова отправили под арест на 5 суток, а также запретили появляться на стадионах в течение 1,5 лет.

Суд рассмотрел еще один административный протокол: полиция предполагала, что третий болельщик бросил под ноги зрителей зажженную петарду, однако, ознакомившись с материалами дела и видеозаписями, суд не нашел этому подтверждения.