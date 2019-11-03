Москва, , 18:02 — REGNUM Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от каких продуктов следует отказаться, если у человека плохое настроение, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, если у человека плохое настроение, то необходимо отказаться от алкоголя, поскольку после его употребления наступает интоксикация и обезвоживание, а настроение падает.

Также диетолог посоветовала отказаться от сладкого на голодный желудок, так как уровень глюкозы резко повысится, а потом так же резко упадет.

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«Результат — легкую эйфорию сменят усталость, раздражительность», — сказала она, добавив, что необходимо также отказаться от жирного мяса и салатов под майонезом.

Вместе с тем улучшить настроение, отметила диетолог, помогут бананы, помидоры, цитрусовые грибы вешенки, а также морковь, темный шоколад, орехи, йогурт и кисломолочные продукты. Помогут улучшить настроение овсянка, паста с морепродуктами, жирная рыба, финики, сухофрукты и зеленый чай, резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам диетологов, в сезон резких перепадов температуры иммунитету поможет употребление продуктов с повышенным содержанием витамина С. Для этого диетологи рекомендуют употреблять в пищу квашеную капусту и болгарский перец в которых концентрация витамина С гораздо выше, чем в лимоне. Также целебный витамин содержится в брокколи и моркови.

Ранее портал «МедикФорум» сообщил, что правильно подобранный рацион питания поможет сохранить молодость и затормозить процессы старения в организме человека.

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