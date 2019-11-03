Москва, , 16:57 — REGNUM В столице ко Дню народного единства России на портале «Узнай Москву» появился новый маршрут, посвященный памяти освобождения Москвы от поляков в 1612-м году. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Маршрут предлагает пользователям портала пройтись по девяти знаковым местам Смутного времени, которые связаны с победой второго народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским над интервентами.

Экскурсионная прогулка займет примерно около часа. Маршрут стартует от дома Орлова-Денисова на Большой Лубянке, а затем пролегает через церковь Казанской Иконы Божией Матери на Никольской улице, церковь Пророка Ильи на Новгородском подворье, расположенной на улице Ильинке, монумент Минину и Пожарскому на Красной площади, Московский Кремль. Далее разработчики интерактивной экскурсии предлагают пройтись по улице Волхонке и выйти к храму Христа Спасителя, который стоит на месте боя русского войска с интервентами. Завершается прогулка в 2-м Обыденском переулке у стен церкви Илии Пророка Обыденного, где в день решающего сражения, 3 сентября (24 августа) 1612 года, служился молебен о победе второго народного ополчения.

Напомним, проект «Узнай Москву» реализуется столичными департаментами образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий. Интерактивные гиды, размещенные на портале и в мобильных приложениях проекта, позволяют пользователям воспользоваться тематическими прогулочными маршрутами по достопримечательным местам столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Павильон Московских центральных диаметров украсит 26-метровая карта России