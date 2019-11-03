Москва, , 16:22 — REGNUM Оптимизация здравоохранения в ряде регионах России была проведена неудачно, об этом 3 ноября заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Во многих регионах оптимизация (здравоохранения) была проведена неудачно, прямо скажем», — заявила Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Калининграде президент России Владимир Путин провёл расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения.

Итогом расширенного заседания президиума Госсовета стало принятие комплекса решений по модернизации всей системы первичной медико-санитарной помощи, по поддержке и развитию других уровней и направлений медицины.

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